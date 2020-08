Rinnapiima saavate laste hulk väheneb

Perearsti või õe jälgimisel ligemale 13 700st kuni üheaastasest lapsest vaid neljandik oli kuuekuuselt täielikul rinnapiimatoidul, see selgub tervise arengu instituudi (TAI) eile avaldatud statistikast läinud aasta kohta.

Maailma terviseorganisatsioon (WHO) soovitab imikut toita ainult rinnapiimaga kuni pooleaastaseks saamiseni ja seejärel jätkata rinnaga toitmist kõrvuti lisatoiduga kuni lapse kaheaastaseks saamiseni või kauemgi. WHO riikide eesmärk on, et 2025. aastal saaks pool kuni kuue kuu vanustest lastest toiduks üksnes rinnapiima.