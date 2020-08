Don Simon Tompel on vabakutseline turundaja, ürituste korraldaja ning ettevõtja, aga viimased kaks aastat ühtlasi Eesti alastikultuuri eestvedaja. Täpsemalt on tema arendanud kohalikku naturistide kogukonda.

Mis see naturism aga on? Kas nudismi viisakam nimetus? “Ei, sugugi mitte,” sedastab Tompel, kes peab seda loodusega kooskõlas eluviisi praktiseerimiseks. Mis, tõsi küll, hõlmab alastiolekutki. Siiski rõhutab Tompel, et naturism ei tähenda avalikku alastust ehk teisisõnu nudismi. Kui oldaks paljalt, siis vaid eramaal ja siseruumides. See ei häiriks ju kuidagi avalikkust? Samal ajal on naturism Tompeli selgitust mööda näiteks loodusega kontakti otsimine.