Metsa vaarikale! Kus on parimad metsvaarikapaigad?

Viimasel ajal olen puistutesse pääsenud üksnes metsaandide korjamiseks, sedagi õhtupoolikutel, kui juba esimene kaste vargsi taimede vahele hiilib. Praegu on eriti magus marjaaeg ja seda sõna otseses mõttes: siirdesoometsas võib noppida viimaseid rabamurakaid, palumännikutes ja nende raiesmikel on pohlad end juba põsepunaga kaunistama asunud. Hiljutise retke saatjaks olid mul kaks pange, kuhu nobedate näppude abil pidi pudenema hulganisti mustikaid. See mõte oli mul seni, kuni silmasin kraavipervel kutsuvaid vaarikaid.