Koduotsija: perenaise kaotanud Iti klapib nii kasside kui väikeste koertega

“Peaasi, et oleks süüa ja soe koht, kus magada,” muigas ühingu eestvedaja Kelly Ardan, kelle sõnutsi on söök miisule nii suur lemmik, et kõht aina kasvab ja kaalunumber suureneb. “Kassitoas ei ole võimalik toidu kogust ühe looma puhul piirata, uues kodus peaks seda kindlasti jälgima,” selgitas Ardan, et Itile tuleks kasuks dieeti pidada.