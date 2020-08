Maailma eri paikade mässajad ehk võimuga rahulolematud kipuvad hingama samas rütmis. Muidugi on see osa palju räägitud üleilmastumisest, ent ikkagi on rabav tunda Venemaa Kaug-Idas seda, mis on juba tuttav Prantsusmaalt ja Pariisist.