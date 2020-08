Korraldajad viivad kahe silla jooksu tervikuna viiruspuhangu tõttu veebi

„Otsus viia kõik juubelijooksuga seotud üritused virtuaalsele platvormile on ajendatud osalejate ja spordivabatahtlike terviseriskide täielikust maandamisest,” märkis Kahe Silla klubi juhatuse esimees ja spordiürituste peakorraldaja Vahur Mäe. “Eestiski on näha nakatunute arvu tõusu, mis teeb meid rahvarohkete ürituste korraldajana väga ettevaatlikuks.”

Mäe hinnangul on virtuaalsel formaadil keerulisel ajal mitu eelist. „Liikuma tulevad tõenäoliselt need, keda rahvarohkel rajal ei näeks,” tõdes korraldaja. „Eriolukorra ajal hakkasid paljud regulaarselt jooksmas või kõndimas käima ja nüüd tekib hea moment end proovile panna. Teiseks, selline võimalus on kindla peale minek. Praegu on näha, et igal pool valitseb rahvajooksude suhtes ebakindlus ja üldjuhul on osavõtjate arv tavapärasele kõvasti alla jäänud.”