Kust leiab Pärnus soodsa hinnaga aiasaadusi?

Vana turu letid on kurkide-toma­tite, värske kartuli, kaalide-kapsaste all sõna otseses mõttes lookas. Käisin turul pärast lõunatunni täistiksumist, seega võib arvata, et hommikust turulist ootab veel suurem valik. Kõik, mis näiteks ühepajaroa või juurviljasupi sisse vaja, on siin kodumaisena olemas. Eksootilisema meki armastajad võivad kotti pista kohalikku tšillipipart, mitmevärvilisi porgandeid ja käharkapsastki.Poodides seevastu on tegu eestimaist sibulat leida ja miskipärast tuleb tikutulega otsida meil kasvatatud tomatitki.