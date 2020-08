Pruugitud autot tuleb hoolikalt valida

Nii tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet (TTJA) kui maanteeamet on sel suvel tarbijatele meelde tuletanud, et mõistlik on varuda aega ja vaadata huvipakkuv auto üle soovitavalt spetsialistiga. Näiteks teevad ostueelset kontrolli osa ülevaatuspunkte, autoesindusi ja remonditöökodasidki.

Kui veebiportaali müügikuulutuses on registreerimisnumber varjatud või ei ole kirjas auto VIN-koodi, tasub ­uurida, miks müüja neid varjab. Peitmisel on alati mingi põhjus ja usaldusväärne müüja seda ei tee. Liikluskindlustuse fondi kodulehelt saab nende andmete järgi kontrollida, kas autoga on tehtud avarii. Maanteeameti e-teeninduses on võimalik kontrollida sõiduki läbisõitu ja näha masina Eestis registreerimise aega.