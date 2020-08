Netis levivad arvepettused ja õngitsuskirjad

RIA küberturvalisuse teenistuse juhi Lauri Aasmanni sõnutsi nähti mõne aja eest Eestis uut tüüpi arvepettust, kus kelmid said infot riigihangete registrist ja esinesid hanke võitnud firmana, saades nii üle 10 000 euro.

“Arveid makstes tuleb olla järjest tähelepanelikum, sest kurjategijad võivad olla pet­tuse elluviimiseks väga hästi valmistunud. Nemad teevad kodutöö ära, nüüd peavad ette­võtted ja asutused sama tegema. Ideaalis ei peaks me muidugi kurjategijatega sammu pidama, vaid neist paar sammu ees olema,” sõnastas Aasmann õppimiskoha.

Taas oli Eestis näha ka ­SEBi nime ärakasutavaid õngitsuskampaaniaid, mille eesmärk oli varastada pangakontodelt raha. Kirjade teemaridades kasutati tavapäraseid meelitamisvõtteid, et panna inimesi tundma uudishimu, kas keegi on tõepoolest tagasimakse teinud või on neile laekunud ootamatu pangaülekanne.