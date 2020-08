Õrnema soo merekarud tegid meeste elu kibedaks

Esimese auhinna võitnud Brigitta kapten on Kristjan Rähn ja soodimehe rolli täitsid Ivo Mihhotin, Tarmo Mihhotin, Hendrik Elstein, Mart Raudoja, Aare Väliste ja Tõnis Vare. Teise koha sai Port Arturi tiim: Kristofer Ennok (kapten), Raido Lembit, Katriin Krimm, Siiri Kiri, Kristiina Rand ja Ralf Üpraus.

Sel aastal on Kesknädalaringil võistenud 24 meeskonda. Suuremate jahtlaevade grupis on karikasarja liidrid võrdselt 32 punktiga Nora Lii ja Ott Kikkase Sugar. Kolmandal kohal asuva Loone Viisuti Freya kontol on 24 silma. Väikeste purjekate edetabelit juhib Brigitta 54 punktiga, järgnevad Port Artur (49) ja Ergo Paduli Riin (43).