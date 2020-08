Maikuu külmad on kaugrändurite pesitsusele jälje jätnud

Kõige tavalisemad külalised, keda võrkudest rõngastamiseks või siis statistika tarvis registreeritakse, on eri liiki roolinnud: kõrkja- ja tiigi-roolind, salu-lehelind, rootsiitsitaja, põõsa- ja lehelinnud, roohabekad. Haruldasematest liikidest on agentuuri teatel seirejaamas rõnga jalga saanud padu-roolinnud. Neid on jaama 41-aastase ajaloo vältel rõngastatud 30 isendit. Tegemist on sellise linnuliigiga, kelle pesitsemine Eestis vajab veel tõestamist.

Agentuuri eluslooduse osakonna spetsialist Jaak Tammekänd, kes Pulgojal regulaarseid linnuvaatlusi teinud viimased 17 aastat, nimetas teise haruldusena väike-käosulast, keda ta on ise selle aja jooksul vaid kolmel korral rõngastanud. Põnevamatest liikidest on ta kätte saanud veel näiteks vöötkaku, soorätsu ja hüübi.

Aga kellel sulelistest näib pärast paarinädalast seireperioodi hästi minevat?

“Roohabeka number on päris hea,” võttis Tammekänd esmamulje kokku. “See, et oleme saanud väga palju eelmise aasta rõngastega vanu roohabekaid, näitab, et meie soojad talved on sellele liigile hästi mõjunud – nende suremus on olnud üsna väike.”

Tegemist on ühe vähese roostikuliigiga, kes talveks Eestist kaugele ei lähe, osa linde isegi talvitub siinsamas. Samal ajal on roohabeka noorlindude arvukus suhteliselt kesine. Selles võib süüdistada mais, pesitsusajal, olnud külmaperioodi.

“Teine liik, kelle läheb hästi, on kuldhänilane. Tema on selline kehvasti majandatud rannaniitude lembeline tegelane, kes jõudis Eestisse 90ndatel ja on nüüdseks korralikult kanda kinnitanud,” rääkis Tammekänd.

Pärast paarinädalast seireperioodi tundub, et roohabekal läheb hästi ja nende suremus on sooja talve tõttu olnud üsna väike. FOTO: Valdo Jahilo

Lõplikke järeldusi on hooaja algul vara teha, kuid Tammekännu hinnangul on maikuu külmad jälje jätnud enamjaolt kõikide kaugrändurite pesitsusele.

Kui vaadata pikaajalist statistikat, läheb hästi kaugränduritel, kes talvituvad Aasias. Seevastu Aafrikas, eriti selle idaosas talvitujate arvukus on selgelt kahanenud. Põhjust tuleb otsida eelkõige sealsest aina tõhusamast maakasutusest kui kliimamuutustest.

Üks selliseid liike on Eesti rahvuslind suitsupääsuke. “Kunagi loendati siin roostikus üle 7000 isendiga ööbimiskogumeid,” märkis Tammekänd. Viimasel kümnel aastal on aga hea, kui 600–700 suitsupääsukest siia ööbima tuleb. “Teine kiirelt hääbuv liik on näiteks lambahänilane,” mainis linnuvaatleja sulelisi, keda aina harvem Pulgoja jaamas kohtab.