Suvepealinna rannatennise turniiril mängib maailmameister

“Nii mängijate tasemelt kui osalejate arvult on tegemist suurima rannatenniseturniiriga Eestis sel aastal,” lausus võistluse peakorraldaja Ilona Poljakova.

Pärnu rannaareenil näeb mängijaid neljast riigist: Eestist, Lätist, Soomest ja Venemaalt (Lätis resideerivad venelased). “Kahel päeval on oodata kokku umbes 170–180 osalejat,” täpsustas Poljakova.

Tuntumad mängijad on peakorraldaja teatel Julia Chubarova, kes 2016. aastal on tulnud Venemaa koondisega võistkondlikuks maailmameistriks ja asub praegu ITFi ehk maailma proffide edetabelis 37. kohal, Žanna Taraševica Lätist (ITFi 101.) ja Anastasija Zalomajeva samuti Lätist. Viimasena nimetatu on mullusse MMi hõbe U18 vanuseklassis (ITFi 145.).