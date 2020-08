Kaheksa ja pool aastat Pärnu ja Pärnumaa ühes tähtsamas jäätmekäitlusettevõttes töötanuna pean tunnistama, et kunagisel nõukogu liikmel on paljuski õigus ja vastsel nõukogu esimehel pole aimugi, millest jutt käib. Kahe poolega mündi kujundit kasutades ütleksin, et Jung ja Kukk kirjeldavad täiesti erinevaid münte.