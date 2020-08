Siinkohal pean nõustuma kultuuriminister Tõnis Lukasega, et kui soovime laulu- ja tantsupidude jätkumist, tuleb tegutseda praegu. Vaatamata sellele, et meil jagub igas eas inimesi, kes Tallinnas Kalevi staadioni või Lauluväljaku probleemideta täidavad, nii et neid jääb ülegi, on teada samade pidude ettevalmistamise ja Eesti kultuuri elushoidmise probleemid, mis ise ei lahene.