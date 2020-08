Eesti-Läti piiril pulbitseb soov arendada kultuurikoostööd

Laulupeo kaas­korraldajal Sten Weidebaumil, dokumentaalfilmide tegijal Kersti Uibol ja Häädemeeste keskkooli direktoril Aule Kingil on Ikla piiri külje all asuva Treimani ja Metsapoole külaga isemoodi side. Uibole on see kodukant, Weidebaumile lapsepõlvest saati suvituspaik. Kink seevastu on sisserännanu. Ometi pakitseb neis ja kaasmõtlejates soov liita ajaloole tuginedes taas piiriäärsed lätlased ja eestlased, kes tahavad parandada kultuuri- ja hariduskoostööd.