Eliisabeti kiriku fassaad saab uue otsaesise

Aga sedagi on kaua oodatud, sest aastaid on Eliisabeti kirik välise ilme poolest jäänud alla Pärnu vanalinna kahele õigeusu kirikule, nii et kaugemalt linna ­uudistavatele inimestele võib jääda mulje Pärnust kui õigeusklikust linnast. Sest õigeusu kirikud on Pärnu vanimast säilinud luteri kirikust paremini hooldatud.