Pärnu suvine peatänav jääb augusti lõpuni autovabaks

Esialgu plaanis Pärnu linnavalitsus, et tänav on masinavaba 9. augustini, ent kuna ajutine linnaruumi lahendus Pärnu abilinnapea Rainer Aaviku sõnutsi inimestele väga meeldib, otsustati Supeluse jätta kergliiklejate teenistusse augusti lõpuni.

“Supeluse tänava sulgemine autoliiklusele võeti soojalt vastu esimesest päevast alates ja tänavat on aktiivselt kogu aeg kasutanud nii jalgratturid kui jalakäijad,” tõdes abilinnapea.

Nagu tänavune suvi näitas, täidab inimkesksema sisuga Supeluse Pärnu suvise peatänavana oma eesmärki paremini kui muidu: mootorsõidukite arvelt tekkinud laiem tänavapind võimaldab liikuda peale trotuaari sõiduteel, mõnusaks kulgemiseks jagub märksa rohkem ruumi. Ja kuna piki Supelust võis vahelduseks käia keset autoteed, lahedalt ja mootorimürata, said pärnakad vaadata seda piirkonda oma kodulinnast värske pilguga.

Tänavune kogemus kinnitas Aaviku hinnangul selgesti, et Supeluse tänaval on tulevikuski põhjust autoliiklust piirata, et kesklinna ja randa ühendavale tuiksoonele tekiks eriti mõnus linnaruum nii jala kui jalgrattaga liiklemiseks.