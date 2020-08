Lugejakiri: Sauna tahaks, hirmsasti!

Saun ei ole miski luksus, vaid inimesele hädavajalik. Et kehasse kogunenud mürgid sealt väljuksid, on tarvis vähemalt 60kraadist sooja. Duši all sellist temperatuuri ei saavuta. Teisalt oleks sauna väga vaja seoses koroonaviiruse levimi­sega. Enamik viirusi sureb samuti üle 60kraadises kuumuses.