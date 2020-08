Sinivetikas jõudis keskranda

G4S-i vetelpääste rannavanema Kalli Lombi sõnutsi teavitati leiust terviseametit ja vetelpäästjad panid rannas kollased lipud üles, et puhkajaid halvenenud veeolude eest hoiatada. Lombi selgitust mööda on vetelpäästjate asi märgata ja teavitada. Kas sinivetikas tegelikult vees on, teeb kindlaks terviseamet.