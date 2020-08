Lõuna-Läänemaa naiskond tuli Pärnumaa meistriks

Pärnumaal on naiste jalgpalliga seis üsna keeruline. Pärnu JK Vaprus mängib küll kõige kõrgemal tasmel, Eesti meistrisarjas, kuid aastaid Eesti naiste jalgpalli valitsenud Pärnu jalgpalliklubi naiskond on tegevuse lõpetanud ja muid võistkondi vähevõitu.

Lihula gümnaasiumi staadionile tuli reede õhtupoolikul meistrimedalite nimel mängima kolm naiskonda: Vändra JK Vaprus, Lõuna-Läänemaa JK Seeniorid ja Lõuna-Läänemaa JK Juuniorid. Kahe Lõuna-Läänemaa klubi naiskonna tutvustuseks võib öelda, et tegemist on klubi kahe eri põlvkonna naiste-neidudega. Vanemad, kes sellel võistlusel kandsid Seenioride nime, on näiteks üle kümne aasta tagasi tulnud Eesti noorte meistrivõistlustel pronksile, olnud korra neljandad ja korra kuuendad. Nooremad, kes nüüd mängisid Juunioride nime all, aga on saavutanud Eesti noorte meistrivõistlustel viienda koha, kuid võitnud näiteks koolispordi liidu meistritiitli. Vändra JK Vaprus oli kohal samuti tuntud headuses, sest Vändra jalgpallitöö seda alati väljendab.