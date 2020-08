Pidev väsimus ja kaalukaotus viitasid laastavale diagnoosile

Kui tohtril jääb ülevaatusel kahtlus pahaloomulisusele või on dermatoskoobiga raske täpset diagnoosi panna, siis sünnimärk eemaldatakse. FOTO: Shutterstock

Kadri-Ly Miil on murede korral alati arsti poole pöördunud. Seda tegi 29aastane naine ka neli aastat tagasi, kui äsja lapse sünnitanuna tundis kogu aeg väsimust. Ent ohumärgiks, et tervisega on probleeme, osutus suur kaalulangus: ta kaotas paari nädalaga silmanähtavalt kaalu, olles 175 sentimeetri pikkusena ühel hetkel 45kilone.