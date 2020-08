Merekarud tõid Tallinnast hõbedat ja pronksi

“Saime nii paadi kui meeskonna üsna hästi käima juba enne meistrivõistlusi,” rääkis Sepp. “Jaht näitas ennast väga heast küljest juba Muhu väina regatil, kus 18aastased poisid suutsid kogenud roolimehe Mihkel Kose käe all esikoha võita. Oma viga saame tunnistada avameresõidus korra valet purjevalikut tehes, kuid kõigis neljas lühirajasõidus saadud võit näitas, et paadi valik ja selle optimeerimine kallutas olukorra selgelt meie kasuks. Hindan kõrgelt meie konkurente, sest neid võita ei ole lihtne. Katariina II ja Sugar on nii jahtide kui meeskondadena väga võimekad, kuid sõbralik ja terav konkurents kestab meie vahel kindlasti edasi ja sellest paraneb Eesti juba niigi kõrge avamerepurjetamise tase veel. Järgmisel aastal Tallinnas toimuv ORC-klassi MM on tohutu motivatsiooniallikas ja selle nimel pingutatakse kõvasti.”