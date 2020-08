Selts saab jaanuaris kümneaastaseks, kuid festival toimus nüüd juba kümnendat korda. Seltsi juhatuse liikme Urve Selbergi sõnul pärines kümnenditagune festivali idee Varje Ojalalt, kes oli üks seltsi asutajaid. “Varje mõte oli, et kui me oleme seltsi juba loonud, teeks midagi eriti suurt ja ägedat,” meenutas Selberg, lisades, et paika pandi ka festivali sisu, mis tänini on muutumatuna püsinud.