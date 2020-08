Kes vähegi on sel suvel mööda Eestit sõitnud, teab, et linnade, aga ka väiksemate kohtade tänavad on vallutanud elektritõukerattad. Kui veel mõni aasta tagasi võis arvata, et kergliikurid on ajutine nähe, pigem moehaigus, saab nüüd kindlalt väita: nad on tulnud selleks, et jääda.