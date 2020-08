Soome dirigent annab Pärnus meistrikursuse

Meistrikursustele registreerusid rekordilised 12 noort dirigenti Eestist, Soomest, Saksamaalt, Austriast, Tšehhist, Jaapanist ja Ameerika Ühendriikidest. Reisimispiirangute tõttu on võimalik osaleda neist neljal.

Tunnustatud dirigendi kursusi korraldatakse suvepealinnas juba seitsmendat korda.

“Naasen Pärnusse alati rõõmuga. See on mulle oluline traditsioon. Meil on väga vedanud, et sellesuvised meistrikursused saavad toimuda. Ehkki osalejaid on tavapärasest vähem, on nad linnaorkestriga koos laval heades kätes,” lausus Mäkilä.

“Pärnus on mu õpilastel suurepärased tingimused, siinne orkester on kogenud mängima meistrikursustel ja nad suhtuvad noortesse dirigentidesse alati hästi. Mul on Pärnu ja linnaorkestriga pikk ajalugu: olen saanud võimaluse tšellistina orkestri koosseisus mängida, samuti olen juhatanud mitut kontserti ja loodetavasti on mul võimalik seda tulevikuski teha.”

Mäkilä leidis, et õpetamisel on väga oluline roll tema muusikuteel. “Arvan, et kogenud artistil on vastutus endasi anda oma oskusi ja teadmisi. Minu fookuses on efektiivne ja elegantne dirigeerimistehnika. Igal aastal pööran tähelepanu ka koostööle solistiga. Õpetades on mul võimalik lihvida oma tehnikat ja läbi mõelda paljusid selle valdkonnaga seotud aspekte. Loodan, et peale nädalast meistrikursust lahkuvad kõik minu õpilased mitme uue oskusega,” lisas soomlane.

Möödunud aastal oli kursuste repertuaaris Johannes Brahmsi esimene sümfoonia, tänavu jätkatakse teisega. Dirigendi sõnul on need kaks teost on romantilise repertuaari nurgakivid ning järgnevatel aastateks on võetud plaani Brahmsi kolmas ja neljas sümfoonia.

Mäkilä rahvusvahelised meistrikursused koosnevad proovidest, õhtustest grupitundidest ja lõppkontserdist, kus kursuslased linnaorkestrit juhatavad. Iga päev tehakse tööd linnaorkestriga, keskendutakse dirigeerimistehnikatele ja orkestriga suhtlemise oskustele.