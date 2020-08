Kaks Marti päästavad Pulli külas lehma

Briti must komöödia “Lüpstud” on inimese identiteedi otsinguil põhinev tükk. Müürisepa ja Tallinna linnateatri, Pärnu-Jaagupist pärit näitleja Mart Toome kehastuvad selle eesti keelde tõlgitud variandis tegelasteks, kes peavad õnne nimel pingutama. Toomele ei tule töö lihtsasti, sest humanitaarteaduste bakalaureusekraad on tühine. Tarvis on ametiinimesi tootmisse. Taskus on kopikad ja unistus hoiab meeleheitlikult kinni viimasest lootusekübemest. Ehk on homme parem päev?