Via Balticaga ampsatakse tükk lapsepõlvekodu hoovist

Kõlli talu perenaise Annika Ebroki sõnutsi on liiklus Pärnu–Tallinna maanteel hullumeelne, kuid ta sooviks, et maanteeamet selgitas kohalikele paremini, mida tee laienemine kaasa toob. FOTO: Mailiis Ollino

Lapsepõlvekodus Põhja-Pärnumaa vallas ­Tarva külas Kõlli talus elav Annika Ebrok ei teadnud möödunud nädala teisipäevani, kui kaugelt tema maja verandast hakkab mööduma laienev Via Baltica. Naine tunneb nördimust, et Pärnu–Tallinna 2+2-maantee ehitusest on kohalikega räägitud niivõrd vähe, kuigi talle tundub, et konkreetne plaan on juba valmis.