Pärnaka veider värav aitas Eesti naiste vutikoondise võidule

Matši teise poolaja alguses kurioosse värava löönud Bannikova tunnistas pärast mängu, et soovis saata palli väravaesisele, et keegi püüaks selle sealt vastaste puuri lüüa. Tal polnud plaani mänguvahend otse nurgalöögist väravasse saata.

Üle pika aja Läti koondise üle saadud võit valmistas Bannikovale rõõmu. “Mul on hea meel, et saime mängida üle mitme kuu jälle rahvusvahelist mängu. Lätiga on olnud viimasel ajal väga pingelised heitlused, kust kahjuks on võitjana väljunud just nemad. Seekord suutsime palli hoida ning tekitada olukordi, millest ühe siis ära lõime. Tänu võistkonna heale ründemängule teenisime nurgalöögi, mille väravaks vormistasime,” jagas ta Vapruse naiskonna sotsiaalmeedia lehel muljeid.