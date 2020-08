Olid lausa täiuslikud päevad, aga sedasama võib öelda kogu suve kohta. Pühapäeval mõnulesin tunnikese naisterannas, kuid jalutasin ringi mujalgi. Rahvast oli tõesti palju, Pärnu rand on ikka nii suur, et koroonaaja 2+2-nõudeidki silmas pidades jätkus ruumi kõigile. Millega ma nõus olla ei saa, on jutu levitamine, et pärnulane põgeneb suvel Pärnust. Ma ei tea, kas vastav uuring on tehtud, aga vaatluse järgi moodustasid enamiku rannamõnude nautijatest kohalikud elanikud. Tore, et linna ümbruses leidub teisi kauneid randu ja muid puhkusekohti, aga pärnulaste lemmik on ja selleks jääb ikka Pärnu rand.