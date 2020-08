Maad on talu ümber neli hektarit, millest kolmandikul kasvavad erinevad sõstrad, tikrid, vaarikad. Ülejäänud alal kasvatavad nad ilupuid ja -põõsaid, mis on nende põhitegevus. “Ellamaal on liivane maa, aga siin savine, niisiis on vähem probleeme kastmisega ja mullapallid püsivad paremini koos,” võrdles Pehter.