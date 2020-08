Lihula kultuurikeskus uhkustab pärast remonti nüüdisaegse saaliga

Kultuurimaja juhataja Tiina Lobja naljatas, et inimesed on aastakümnetega veidi suuremaks läinud. Nii pidi saali soetama laiemad toolid. See tähendab, et endise 396 istme asemel on nüüd 333, sealhulgas kaks invakohta. Lobja sõnutsi telliti toolid Inglismaalt, ent koroonaviiruse tõttu jäid need tulemata. Siis jõuti kokkuleppele poolakatega ja kaup saabus kõigi rõõmuks pärast jaanipäeva.