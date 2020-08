ÖÖvalgel korraldajad loodavad Pärnut valgustada tänavugi

Hajutamaks publikut, on meeskond juba kavandanud ­paralleeletendused eri kohtades samal ajal. Kui ühte paika on kogunenud küllalt palju inimesi, saab osa rahvast minna mujale teist etendust vaatama. Nagu mullu, näidatakse enamikku lavastusi mitu korda ja kahel päeval, nii ei jää vaataja millestki ilma.

Kuna publik jälgib etendusi õues, on juba tänu sellele võimalik vahet hoida. Samuti on etendused lühikesed, rahvas ei püsi kuigi kaua ühes kohas ja see lubab korraldajail pandeemiast põhjustatud riski madala hoida.