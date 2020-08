Terapeut soovitab enne teist lainet teha peresisese kriisikoosoleku

Maailma tabanud kriisi on võrreldud sõjaga. Peale majandusliku hoobi, mida nüüd järk-järgult tunda saame, oli kevadine karantiin kõva vaimne katsumus. Seda nii peredele kui üksikutele huntidele. “Koroona tõi tagasi pereväärtused, kus kõige alus on kontakt teise inimesega,” selgitab terapeut. Toas istumine pani meid fakti ette, et oled teisega sama katuse all.

Et inimsuhted toimiksid, peame üksteist paremini kuulama õppima. Kui tekib tunne, et “olen su kaotanud” ja ise enam hakkama ei saa, on õige aeg teraapiast abi otsida. Sellises olukorras inimesed kas aina tülitsevad või vaikivad passiiv-agressiivselt. Põhjus ikka selles, et ei leita ühist keelt, kuna kontakt on juba varem ­katkenud, ei osata teineteisega olla või on keegi lähisuhte vahele astunud.