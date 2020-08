Kuus kulda võitnud esikanuutaja möödus aerutamislegendist

Ega koduste tugevate rivaalide puudumine lõpuks arengut pärssima hakka? “Edasiviiv see olukord kindlasti pole. Veidi tuge saan süstapoistelt: Kevin Poljansil on kindlasti roll minu aitamisel. Talvel püüan sparringupartnereid leida mujalt: augusti lõpus lähengi Itaaliasse,” rääkis Tiina Hodakovi õpilane, kes peab hooaja peaeesmärgiks edukat osalemist mitteolümpiaalade maailmameistrivõistlustel. “Loodan, et koroonaviirus säästab ja see ikka toimub. Kui ära peaks jääma, siis läheks asi hapuks.”