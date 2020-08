Kadrin Karner: Kuhu sa pargid?

Kuigi suur osa inimesi pargib elektritõukeratta nii, et see päris jalgu ei jää, kohtab rattaidki, mis on pargitud kellegi väravaavasse või autode parkimiseks ette nähtud kohale. FOTO: Foto:Bolt

Riigikogu liige Kalvi Kõva kirjutas sel nädalal Pärnu Postimehes, et elektritõukerattad ja muud kergliikurid on tulnud, et jääda. Tundub, et sel juhul on tagumine aeg hakata välja kujundama kergliikurite parkimise kultuuri.