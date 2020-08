Erilist hoolt vajavate laste füsioterapeut Jaanika Kukk: Kõige raskem on siis, kui nad siit ilmast ära lähevad

Vestlusest füsioterapeudiga selgub, et kuigi vanemad saavad raske puudega laste eest hoolitsemisega suurepäraselt hakkama, napib neil riigi tuge. Selle all peab Kukk silmas just kohese abi puudumist, sestap tuleks tema meelest muuta haiglate vahelist suhtlustki.