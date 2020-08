Suurt osa Eesti maismaast katavad loodusobjektid: 1. jaanuari seisuga hõlmavad need 19,4 protsenti Eesti maismaast, territoriaalmerest on kaitse all 27,2 protsenti. Kuue rahvuspargi kõrval on meil 444 loodus- ja maastikukaitse-, 319 hoiuala, 1553 ohustatud liikide kaitseks rajatud püsielupaika, 1066 kaitstavat looduse üksikobjekti, mille hulka kuuluvad allikad, põlispuud ja rändrahnud, 512 kaitsealust parki ja 23 kohaliku omavalitsuse tasandil kaitstavat loodusobjekti.