Galerii: meremiilijooksul olid nobedaimad Jeret ja Piiroja

Piiroja, kelle lemmikdistants algab 15 kilomeetrist, rääkis, et särtsu jäi väheks. “Kui käime perega igal nädalavahetusel metsas orienteerumas ja läbime kuni 40 kilomeetrit, pole kiirust loota. Meremiil on minu jaoks väga lühike maa,” rääkis võitja, kes enda sõnutsi on eelmise aasta vormist veel üsna kaugel.