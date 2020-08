Viimasena mainitud jäävad oma hingehaavadega sageli üksi. Laste eriline kaitsmisvajadus vägivalla eest on pikemat aega fookuses olnud: üle viie aasta on kehtinud karistusseadustiku muudatused, mis muu hulgas näevad raskendava asjaoluna ette kuriteo toimepanemise alla 12aastase lapse suhtes ja isikuvastase kuriteo toimepaneku alaealise juuresolekul, eraldi on raskem karistus ette nähtud lähisuhtes toime pandud vägivalla eest. Eesmärk on kasvatada üles põlvkond, kes puutub vägivallaga kokku senisest vähem ja on kaitstum selle kahjuliku mõju eest.