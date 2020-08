Kahe silla jooksul osalejad panustavad veesportlaste turvalisuse nimel

Viimastel aastatel on olukord Pärnu jõel Kesklinna ja Papiniidu silla vahel sedavõrd halvenenud, et kaks aastat tagasi otsustas sõudeliit riigi tiitlivõistlused suvepealinnast ära kolida. Praeguseks on jõel võistlusi korraldavad klubid asjaosalistega suheldes suutnud jõuproovid tagasi tuua, ent lisaennetusmeetmete rakendamine ohutuse nimel nõuab lisakulutusi.