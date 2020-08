Vaadake, kes pärnakatest pürivad Eesti filmi- ja teleauhindadele

“Kõigi suhtumine toimuvasse oli väga vastutustundlik ja isegi kirglik. Otsuseid teha polnud lihtne. Enam tegi muret see, et pidime hindama eri eelarvega filme, kuid saame rõõmu tunda selle üle, et väga väikese eelarvega filmid olid ühel pulgal “EV 100” finantseeritud filmiga. See on märk, et vaatamata rahanappusele suudavad Eesti filmitegijad häid filme teha,” kiitis filmižürii esimees Igor Ruus.