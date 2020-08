Kadunud vaated: tükk Pärnut kaalub 2,3 kilo ja mahub 672 leheküljele

1512 fotot, kaarti ja joonist, 2,3 kilogrammi paberit ja 672 lehekülge – just nii palju on tarvis, et näidata suvepealinnast vaid tükki. “Peaaegu sama mahuka saaks veel teha. Materjali selleks leidub kuhjaga,” tõdes autor, avaldades kurbust, et nii mõndagi pidi kirjutamise protsessis Pärnu teosest välja jätma. Siinkohal märkis ta ära Riia maantee, mis viimased umbes 80 aastat püsinud endisena, ja Ülejõe piirkonna.