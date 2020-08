Hiljuti Saaremaalt naastes tabasin ennast mõttelt: miks tuleb maarott suvel Pärnusse? Kuna tänavu on välismaale reisimine piiratud, olen mitmel korral keeranud autonina just Pärnu poole ega ole kordagi kahetsenud. Iga käik on andnud elamuse. Eks ole sellele kaasa aidanud ilus suvi. Nüüd, kui välismaal puhkamise võimalused on ahenenud või muutunud pea olematuks, meenub jutukate Pärnu daamide sõnum talvisel Helsingi turismimessil: “Tulge ikka Pärnusse, meite juures igav ei hakka!”