Mai kooli robootikaõpetaja juhendab Eesti esimesi küberkotkaid

Selline nimi võib tekitada lugejas segadust: mis salapäraste kotkastega võiks tegu olla? Tuntud on küll noored kotkad, samuti Küberkaitseliit. Aga küberkotkad? Seletus on üsna lihtne: tegemist on prooviga kaks kokku viia ehk see on üks Eesti esimesi katsetusi pakkuda riigikaitsehuvilistele noortele laiendatud mahus teadmisi küberhügieenist ja -kaitsest.