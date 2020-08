Ohvriabi spetsialist: Ehk räägiks asjast?

Me võimegi jääda arutama, millal sobib, kellel on õigus, aga see ei muuda fakti, et samal ajal saavad tuhanded naised oma kodus peksa, kuulevad lõputuid ähvardusi, elavad pideva kontrolli ja hirmu all. Nende lapsed näevad seda kõike pealt ja tihti kogevad sama. Sellal kui üldsus probleemist kõrvale kaldub, nutavad needsamad naised ja lapsed end õhtuti magama ning nende usk paremasse homsesse aina hääbub.

Möödunud aastal registreeriti Eestis 8773 vägivallakuritegu, millest pea pool ehk 4119 olid lähisuhtevägivalla kuriteod. Ja need on ainult registreeritud juhtumid. Need teod pandi toime täiesti tavalistes, meie lähedaste, naabrite, kolleegide kodudes. Suhtumine, et see on pere siseasi ja tabuteema, annab vägivallale viljaka pinnase. Seda pinnast väetab vaikus. Just vaikimise tõttu jääb suur osa kurjust koduseinte vahele. Võib ju naiivselt mõelda, et kui inimesel on halb, siis küll sellest ise teada annab.