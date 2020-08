10. novembril on eesti rahvakalendris mardipäev ning päev enne seda käivad kodudes õnne toomas mardisandid.

Igal mardipäevale järgneval päeval on Ülol käed-jalad tööd täis, sest eelneval õhtupoolikul on meeletult kulutatud lossi peaukse hingesid. Pärast seda õhtut hakkab uks tegema õõvastavaid hääli, justkui näljutataks Kadriorus eeslit. See aasta ei olnud erand. Kogu karneval hakkas peale kuue paiku, kui oli juba pimedaks läinud.