Sütevaka vilistlased kogusid kooli lood kaante vahele

Vellingu jutu järgi on raamatus hulk fotosidki, ent tähelepanu keskpunktis siiski tekst. “Tõtt-öelda jäi meil väga palju vahvat materjali raamatust välja. Seega on tulevastel kirjutajatel ja uurijatel võimalus paljusid teemasid omakorda edasi uurida ja meie leitut ära kasutada,” rääkis ta.

Mis ajendas teid Sütevakast raamatut koostama-kirjutama?

Merilyn Merisalu: Varem on ilmunud 2000. aasta juubelikonverentsi ettekandeid, õpetajate nimekirja ja esimesi lende sisaldav väike teatmik ja 2005. aastal almanahh “Sütevaka 15”. Viimase panime samuti kokku meie, aga see väike tõsiasi meenus meile naljakal kombel alles siis, kui praegune raamat juba kuju võtma hakkas. Olime toona alles Sütevaka lõpetanud, mõni kuu varem valmis teinud oma lennu almanahhi “Sütevakk” ja kohanesime ülikoolieluga, nii et unustamiseks leidub

Kui pikk oli kirjutamise ja sisu kogumise protsess?

Velling: Andres pöördus meie poole 2019. aasta kevadel. Seejärel tegime kolleegiumiga (Andres Laanemets, Heidi Taal, Marti Mätas ja Gerli Laur) esimese koosoleku ning sama aasta suvel alustasime tööd, süvenedes kõigepealt Sütevaka kooliarhiivi. Seejärel andsime parima, et vaadata läbi kogu kooliga seotud meediakajastus. Kõige keerulisemaks osutus sel puhul Pärnu Postimees aastatel 1989–2000. Need aastakäigud tuli rahvusraamatukogus sõna otseses mõttes lehekülje haaval läbi sirvida. Koostasime mitu küsitlust, et koguda materjali vilistlastelt ja kooliga seotud inimestelt, tegime fotode leidmise üleskutse. Kauem kooliga seotud inimestega tegime lühema või pikema intervjuu. Väga suur abi oli Sütevakaga seotud inimestest, kes vajaduse korral meie küsimustele vastasid ja täpsustuseks infot jagasid. Muidugi jooksis protsess vaatamata pikale perioodile ajaliselt kokku, nii et viimased poolteist kuud töötasime liialdamata keskmiselt 12 tundi päevas ja lükkasime trükitähtaega kolm korda edasi. See oli meie elu mahukaim aastatöö.