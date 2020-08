30 noort veedavad kümme päeva Varemurru loomeidüllis

Sellist kogemust jagas Türgist pärit Bertan Can, kes pärast üht ülikooliaastat otsustas, et lennukite ehitamine ei tee teda õnnelikuks. “Kahjuks olin ma edukas õpilane, mistap mu pere tõukas mind kogu aeg tagant. Andsin järele, teades, et see amet tooks raha sisse, kuid ma ei tundnud, et elan oma elu,” oli noormees avameelne. Ta otsustas, et talle piisab vähesest, kui saab teha seda, mis paneb silmad särama – muusikat. Just see on läinud nädalal Varemurrus alanud Erasmuse muusikalise noorteprojekti “Let our hearts make a beat (laseme oma südamel luua rütmi, L. V.)” kandev mõte. Kuidas jääda endale ja kirele kindlaks ning teatud mõttes pea ees vettegi hüpata, et värsiread ei jääks sahtlisse ja meloodiad ei kajaks peas igavesti?