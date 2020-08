Kass käib kahe koera seltsis matkamas ja telkimas

Hetty Nõmmann viib Itaalia väikehurda Mysticu (vasakul), kass Matheuse ehk Matu ja segaverelise kutsu Mäxi tihti metsa uudistama. Nagu ta ütleb: kui loomadel on põnev, on seda perenaiselgi. FOTO: Urmas Luik

Koheva mustvalge kasukaga kass hüppab seljakotti, kui perenaisel on telkimiseks ning kahe koera ja kiisuga matkamiseks vaja minev kraam kokku pakitud – need lemmikud juba teavad, et ees ootab järjekordne seiklus.