Toomas Kivimägi: Koroonaviiruse nähtamatud ohvrid

Meil on hästi, isegi väga hästi. Saame vabalt liikuda, käia tööl, poes, olla koos lähedaste ja sõpradega. Me ei pea kandma maski. COVID-19 nakatumiskordaja Eestis on Euroopas üks madalamaid (8,8), oleme Euroopa Liidus neljandal kohal Läti, Ungari ja Soome järel. Ent see ei pruugi nii jääda, kui me ei tee vajalikke otsuseid või otsustame valesti. Hoiatav signaal on pandeemia esimese laine seljatanud Euroopa, kus nüüdseks on ­olukord märkimisväärselt halvenenud. Ei üllata, et piirangute kaotamine toob kaasa nakatumise kasvu, ent sellest ei tohi lasta end heidutada.